Варшава, , 10:48 — REGNUM 16 августа президент Польши Анджей Дуда провел в Президентском дворце встречу со спортсменами и членами олимпийской миссии, которые представят Польшу на грядущих Параолимпийских играх в Токио. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Президент Анджей Дуда поздравил параолимпийцев с попаданием в национальную команду и выразил надежду, что в столице Японии они добьются спортивных успехов. «Мы будем смотреть и переживать за команду не меньше, чем болели и переживали во время прошедших Олимпийских игр», — заявил политик.

В состав польской параолимпийской сборной попало 89 спортсменов (56 мужчин и 33 женщины). Они будут бороться за медали в 12 дисциплинах. Параолимпийские игры — 2020 пройдут в этом году в Токио с 24 августа по 5 сентября.