Симферополь, 17 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 августа. Сутками ранее было выявлено 382 новых носителя инфекции.

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481 человек за последние сутки выздоровел. В статистику смертности вошли 16 новых летальных исходов. В больницах региона с коронавирусом и пневмонией остаются 3 126 пациентов, еще 5 764 человека лечатся дома.

По данным на 17 августа с начала пандемии в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 66 334 человека, выздоровели 54 967 пациентов. Жертвами инфекции стали 1990 человек.