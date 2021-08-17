Иркутск, 17 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Иркутской области за последний год вырос на 11%, овощей — на 4%, при снижении общего урожая картофеля на 2%. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Отмечается также, что виды на урожай — не самые блестящие. Из-за холодной весны, медленного таяния снежного покрова и затяжных дождей в мае задержалось проведение весенних полевых работ.

В сравнении с 2020 годом (по предварительным данным) снизились посевные площади всех основных сельхозкультур, кроме масличных: зерновых и зернобобовых (на 2%), овощей на 4%, картофеля — на 3%.

Население постепенно сдает позиции в производстве аграрной продукции, прежде на личные хозяйства приходилось более половины общего объема, в 2015 г. — 46%, теперь — 38%. Более половины урожая зерна в Приангарье собирают фермеры.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на полях России, где началась посевная, для проведения сельскохозяйственных работ не хватает почти 30 тыс. человек. Так о дефиците мигрантов заявили в трёх отраслевых союзах агропромышленного комплекса — картофельном, ягодном и плодоовощном.

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