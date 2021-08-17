Ярославль, 17 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле задерживается начало благоустройства территории парка «Озёрная гривка» в Заволжском районе. Проект благоустройства до сих пор не прошёл согласование в государственной экспертизе. Об этом на общегородском совещании в мэрии сообщила первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства Наталья Шетнева.

Vk.com/Озерная гривка Проект спорткомплекса «Озерная гривка»

Напомним, по губернаторском проекту «Решаем вместе» Заволжский район Ярославля получил 30 миллионов рублей на обустройство многофункционального спортивно-игрового комплекса. Деньги разделили — 18 миллионов отдали на обустройство игровой зоны в Тверицах, 12 миллионов — на парк «Озерная гривка». Устройство комплекса на Тверицкой набережной уже началось, а вот у «Озерной гривки» проблемы.

«По «Озёрной гривке», с учётом того, что это очень сложный объект по геологии, у нас идёт пока процедура получения заключений из государственной экспертизы. Поэтому пока в стадии подготовки данный объект», — сообщила первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева.

Исполнение проекта может быть полностью или частично перенесено на 2022 год. Выполнить его в этом году уже проблематично.

«Мне не очень понятно, город явно опаздывает с этим проектом. Ну, прям не вписывается, скажем так, в сроки реализации, а у нас по срокам до 1 октября все проекты должны быть завершены и по текущей ситуации они явно до 1 октября это не сделают», — рассказал ИА REGNUM директор центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования правительства Ярославской области Евгений Чуркин.

Также чиновник отметил, что 20 августа пройдёт комиссия под председательством губернатора Дмитрия Миронова, на которой разберут все отстающие по срокам проекты.

«Я думаю, что нам Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля — ИА REGNUM) доложит ситуацию, какие у него планы и почему так происходит. Про вероятность снятия я говорить не могу, это как на кофейной гуще гадать. Посмотрим, что нам скажет мэр — это его объект, он за него отвечает», — пояснил Евгений Чуркин.

Помимо этого, директор центра сопровождения проектов инициативного бюджетирования пояснил, что проблемы с прохождением экспертизы не обязательно происходят по вине заказчика, поскольку объект большой и требует значительных сроков по проверке проекта. Решение о переносе или о выполнении части работ на «Озерной гривке» в этом году должен принять губернатор 20 августа.