Пекин, 17 августа, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Власти Китая готовы взаимодействовать с Соединёнными Штатами по Афганистану для предотвращения гражданской войны в этой стране, заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Kremlin.ru Ван И

«Китай готов взаимодействовать и вести диалог с США, чтобы способствовать реализации мягкого урегулирования афганского вопроса, содействовать тому, чтобы в Афганистане не было новой гражданской войны», — сказал Ван И.

Он добавил, что Пекин и Вашингтон должны стимулировать Афганистан создать открытую и инклюзивную политическую структуру, соответствующую национальным особенностям страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

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