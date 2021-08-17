Российские миротворцы в Карабахе сопроводили паломников в монастырь Амарас
Москва, 17 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе военнослужащие Центра гуманитарного реагирования (ЦГР) российского миротворческого контингента сопроводили более 200 паломников при посещении ими монастыря Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские военнослужащие сопроводили в Мартунинский район паломников из Степанакерта, которые в монастыре Армянской апостольской церкви посетили службу.
Монастырь Амарас являлся религиозным и культурным центром средневековой Армении, основанным в IV веке в юго-восточной части Нагорного Карабаха Григорием Просветителем.
В соответствии с соглашением от 9 ноября 2020 года, монастырь остался под контролем НКР и в зоне ответственности поста №12 российского миротворческого контингента.
Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы впервые в Нагорном Карабахе отработали новую тактику «кочующего» миномёта.