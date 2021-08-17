Турин, Италия, 17 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Футбольный агент ЖоржеМендеш, работающий с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил услуги игрока английскому «Манчестер Сити». Об этом 17 августа сообщает Football Italia.

(сс) Oleg Dubyna Криштиану Роналду

Отмечается, что «Ювентус» готов расстаться с Роналду за €30 млн, поскольку в 2022 году у него истекает срок контракта с клубом.

Напомним, Роналду играет за «Ювентус» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.