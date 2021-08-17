Челябинск, 17 августа, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Челябинской области обнаружили за сутки ещё 386 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 81 150 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 6682.

От COVID-19 за сутки скончался ещё 21 человек.