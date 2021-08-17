Самара, 17 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что с 17 по 22 августа в регионе ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов Цельсия и более.

Так, днем 17 августа столбик термометра может подняться до +37 °C, а в дневные часы с 18 по 20 августа ожидается повышение температуры воздуха до +38 °C. В эти дни по области осадков не ожидается.

Спасатели советуют жителям соблюдать правила безопасности. Они не рекомендуют жителям долго находится на солнце, особенно без головного убора.