Саратов, 17 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Саратовской области с численностью населения более 2 млн человек привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 17 августа 592 399 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

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За сутки прививку получили 3294 человека. Полностью закончили иммунизацию антиковидными препаратами 501 686 человек, за минувший день 4983 саратовца.

ИА REGNUM также сообщало, что прохождение вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник Лайт», как третьим компонентом для сделавших прививку двумя инъекциями американской вакцины Pfizer, способствует повышению уровня защиты от штамма коронавируса «Дельта».

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