Москва, 17 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение о продлении временного порядка ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, сообщает 17 августа сайт правительства России.

(сс) Matthieu Joannon Праворульный автомобиль

Согласно этим правилам, до 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешалось ввозить по одному праворульному автомобилю в год для личного пользования. Теперь порядок будет продлён ещё на год — до 3 декабря 2022 года.

«Соответствующий проект решения правительства поручено внести Минпромторгу, Минэкономразвития, ФТС и МВД до 1 октября», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что поручение дано по итогам поездки Мишустина в Хабаровский край.