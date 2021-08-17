Тюмень, 17 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Тюменской области бесплатно газифицировать будут и садовые товарищества (СНТ). Об этом заявил глава региона Александр Моор на прямой линии 17 августа.

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«Для этого необходимо максимально быстро от СНТ подать заявку в газоснабжающую организацию, чтобы попасть в программу бесплатной газификации», — отметил Александр Моор.

И обратил внимание, что разводка внутри СНТ будет осуществляться самими участниками товарищества, так как садовые товарищества — это юридические лица.