Иркутск, 17 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Несмотря на то, что основной этап Всероссийской переписи населения запланирован с 15 октября по 14 ноября 2021 года, в труднодоступных территориях Иркутской области переписчики уже приступили к работе. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

Питер Брейгель Старший. Перепись в Вифлееме (фрагмент). 1566

Начали с Тофаларии в Нижнеудинском районе. Добраться туда возможно только на вертолете. Всего к труднодоступным населенным пунктам Иркутской области отнесено 150 мест проживания населения, включая метеостанции и стоянки оленеводов. Расположены они в 19 районах Приангарья.

Предварительно численность населения этих территорий оценивается в 20 916 человек.

«Всероссийская перепись населения — стратегически важное мероприятие. Решение вопросов социально-экономического развития зависит от численности проживающих на той или иной территории, их возраста, пола, квалификации. Если мы говорим о реализации инвестиционных проектов, то смотрим, обеспечен ли тот или иной район необходимыми кадрами.

Если речь идет о строительстве социальных объектов, развитии инженерной и энергетической инфраструктуры, то здесь тоже важна информация о численности населения. В целом от того, сколько у нас жителей, зависит объем средств, поступающих из федеральной казны в областную, и из регионального бюджета в местные», — пояснила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

По её словам, Иркутская область на проведение Всероссийской переписи населения получила из федерального бюджета более 37,7 млн рублей.

Как сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области Ирина Иванова, больше всего труднодоступных поселков и деревень в Киренском районе — 31 населенный пункт с ориентировочным числом жителей более 4 тысяч человек.

Для проведения опроса в труднодоступных местностях будет привлечено девять контролеров и 85 переписчиков из числа местного населения. Все они имеют удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта, а также снабжены специальной экипировкой (жилет, шарф), одноразовыми масками.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре, когда стартует основной этап масштабного опроса, каждый пользователь портала Госуслуги сможет стать переписчиком для себя и своей семьи.

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