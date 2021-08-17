Воронеж, 17 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Канал поставки особо крупных партий наркотиков в Воронежскую область пресекли сотрудники УФСБ по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В январе 2020 года сотрудники УФСБ, в ходе отработки оперативной информации, при закладке в тайник очередной партии наркотиков задержали с поличным гражданина Узбекистана и гражданина Таджикистана, последний регистрации в РФ не имел.

«В ходе обысковых мероприятий в местах закладок, сделанных задержанными на территории г. Воронежа и его пригорода, обнаружено и изъято наркотическое вещество героин общей массой порядка 3,3 килограмма», — уточнили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Коминтерновский районный суд Воронежа признал обоих фигурантов виновными и назначил им наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима каждому. Приговор вступил в законную силу.