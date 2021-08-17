Брянск, 17 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Брянской области 17 августа подтверждено 207 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболеваний COVID-19 превысило 58 тысяч. Зарегистрировано 11 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 58 046 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 53 282 человека, в том числе 189 выписаны за последние сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 956 пациентов.