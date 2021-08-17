Майкоп, 17 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Адыгее проведут к 1 сентября традиционную акцию «Подарок первокласснику». Все учащиеся, которые впервые сядут за парты в новом учебном году, получат подарочные наборы. Уже закуплено 6,4 тыс. таких комплектов, сообщили 17 августа в пресс-службе главы республики.

Immanuel Giel Школьный ранец

В набор входит красочный ранец с комплектом школьных принадлежностей, в том числе карандаши, краски, ручки, кисти для рисования и учебное пособие «Моя Адыгея», а также жилет со светоотражающими элементами, который необходим для обеспечения безопасности школьников при передвижении в школу и домой.

«В ранце есть все необходимое для занятий учебой и творчеством: канцелярские принадлежности, дневник и рабочая тетрадь «Моя Адыгея» с символикой и познавательной информацией о нашей республике»,— написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram.

По словам руководителя субъекта РФ, набор первоклассника должен стать хорошим подспорьем родителям в ходе подготовки школьников к новому учебному году. Ранцы с подарками будут розданы на торжественной линейке 1 сентября.