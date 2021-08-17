Ереван, 17 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. На армяно-азербайджанской границе погибли один военнослужащий ВС Армении и трое военных ВС Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным армянского военного ведомства, инцидент произошёл вечером 16 августа. Сообщается, что произошла перестрелка из-за «провокации» с азербайджанской стороны.

«Военнослужащий воинской части N ВС РА, рядовой Арман Акопян Оганнесович, 2002 г.р., в результате ожесточенной перестрелки получил огнестрельное ранение со смертельным исходом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе минобороны Азербайджана эту информацию опровергли. По версии Баку, потерь с азербайджанской стороны не было, а военнослужащий ВС Армении якобы погиб из-за «внутреннего конфликта».

Стоит отметить, что ранее в минобороны Армении сообщили о гибели на границе одного армянского и одного азербайджанского военнослужащих.