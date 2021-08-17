Оренбург, 17 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Оренбурге горит ТД «Беларусь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар в торговом доме

Возгорание возникло на первом этаже здания, расположенного на улице Шоссейная. Горит производственное оборудование в гаражном боксе. Посетители и персонал эвакуированы.

В ликвидации ЧП задействованы восемь пожарных расчетов. Горит производственное оборудование в гаражном боксе.

В настоящее время пожар локализован, открытого горения нет.