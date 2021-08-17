Москва, 17 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В современной России должны быть организация, подобная комсомолу, в этом уверены 79% жителей России. Не поддерживают данное мнение 17%, приводит данным ВЦИОМ.

City-yaroslavl.ru Значок ВЛКСМ

В основном за нужность созданию похожей на ВЛКСМ организации выступают люди старше 60 лет (85%). Среди граждан, состоявших в комсомоле, — 85%, не состоявших — 73%. Не видят необходимости в новом комсомоле молодёжь 18−24 лет (67%).

Среди участников опроса старше 40 лет большинство (75%) состояли в комсомоле. При этом в ВЛКСМ состояли 95% граждан старше 60 лет и 77% людей 45−59-лет.

Слышали о комсомоле 92% граждан РФ, Из тех, кто слышал о комсомоле, 68% положительно относятся к его деятельности, 8% — отрицательно, 19% — безразлично.

Опрос по телефону проведён 19 июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Ммаксимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, слова, как «ВЛКСМ» и «комсомол», вызывают у жителей России положительные ассоциации (10%), связанные с молодостью и юностью (9%), молодежью (8%).

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