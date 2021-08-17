Владивосток, 17 августа 2021, 10:31 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 17 августа раскритиковал темпы подготовки дальневосточных регионов к VI Восточному экономическому форуму. После посещения острова Русский во Владивостоке, где готовят выставку экспозиций регионов ДФО, полпред обещал раздать губернаторам молотки и лопаты, сообщают «Вести: Приморье».
Он также выразил намерение сказать губернаторам много «добрых слов» по поводу медленного темпа возведения павильонов на Улице Дальнего Востока и попросил не делать всё в последний день.
Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум начнётся через 15 дней и будет проходить во Владивостоке (Приморский край) со 2 по 4 сентября. Свой инвестиционный потенциал регионы намерены продемонстрировать на выставке «Улица Дальнего Востока».