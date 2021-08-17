Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Центральном районе Санкт-Петербурга задержан мужчина, который из окон своей квартиры устроил стрельбу по птицам из пневматического ружья. Хулиган был задержан.

Птицы

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, об инциденте со стрельбой в доме 29 по 6-й Советской улице в полицию 16 августа сообщила 51-летняя женщина. На место происшествия прибыли полицейские.

«Нарядом патрульно-постовой службы полиции «по горячим следам» в квартире по месту жительства задержан ранее судимый 58-летний мужчина, который из окон своей квартиры, выходящих на детскую площадку, из хулиганских побуждений, осуществил неустановленное количество выстрелов по птицам», — отметили в Главке МВД.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.