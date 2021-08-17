Медынь, Калужская область, 17 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы территории Медынского района в 2,6 га, на которой находятся карстовые пещеры. Особо охраняемая природная территория «Пещеры берега р. Лужи у с. Кременское» — уникальный геологический объект, который представляет ценность для науки и имеет эстетическую ценность. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Особо охраняемая природная территория «Пещеры берега р. Лужи у с. Кременское» – уникальный геологический объект

Растительность карстовых пещер и их ближайших окрестностей разнообразна. Это места обитания около 100 видов животных и 150 видов растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу Калужской области. Например, это одно из двух известных в регионе мест, где растет редкий мох — ринхостегиум береговой.

«Работа, которую проводит профильное министерство для сохранения памятников природы, соответствует одному из главных приоритетов национального проекта «Экология», — отметил Владимир Жипа.