Москва, 17 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Одна из причин того, что в мире более чем на 6% сократилось количество продаваемых легковых автомобилей, связана с проблемами в поставках комплектующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявил гендиректор транспортной компании, депутат горсовета Набережных Челнов Руслан Нигматулин («Партия роста»).

Авторынок

«Количество продаваемых авто сократилось в том числе из-за сокращения количества произведённых машин. Скорее всего, причиной тому стала проблема в поставках комплектующих, а с этим, в свою очередь, связаны длительные сроки поставки автомобилей, — сказал Нигматулин. — Срок ожидания сегодня — от трех месяцев при заказе машины у производителей. Что касается цен, думаю, они будут только расти. Уже сейчас салоны продают автомобили с увеличенной наценкой из-за дефицита машин. И наценка эта доходит до 1 млн рублей в зависимости от изначальной стоимости авто».

Таким образом, как пояснил эксперт, дилеры из-за невозможности зарабатывать на количестве проданного товара, делают это путём повышения цены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первой половине августа 2021 года в России изменились цены на автомобили 16 компаний.