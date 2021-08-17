Сут-Хольский район, Тыва, 17 августа, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Туве следователи начали проверку после гибели двух человек от удара молнии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в ночь на 14 августа в Сут-Хольском районе.

Mek Kormik Молния

Предварительно установлено, что 54-летняя женщина и её 19-летний сын находились на лечебного источника «Хаттыг Чадаг». Во время дождя, в палатку, где они укрывались ударила молния. Скорую вызвали после обнаружения тел погибших.

«В настоящее время с целью установления причины смерти пострадавших назначены судебно-медицинские исследования, продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего события», — отметили в управлении.

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