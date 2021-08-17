Москва, 17 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. С января по июнь 2021 года в России продажи автомобилей европейских марок выросли на 40,5% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Так, за отчетный период на российском авторынке было продано 243,5 тыс. машин европейских брендов. Таким образом, по итогам первых шести месяцев 2021 года доля машин европейских брендов в России составила порядка 30%.

Самыми продаваемыми новыми легковыми машинами европейских марок стали модели Volkswagen Polo. За отчетный период немецкую модель Polo приобрели 28,5 тыс. российских покупателей (+34%).

Второе место в рейтинге самых популярных европейских моделей в России занимает лифтбэк Skoda Rapid. Его купили 23,3 тыс. человек (+122%). Тройку лидеров замыкает кроссовер Renault Duster. Эту машину дилерам удалось реализовать в количестве 19,7 тыс. экземпляров (63%).

Также за первое полугодие 2021 года на российском авторынке было продано 18,9 тыс. экземпляров Volkswagen Tiguan (+41%) и 16,8 тыс. единиц Renault Logan (+38%).

Напомним, в июле 2021 года продажи автомобилей китайских марок выросли на 84%, до 9 734 экземпляров.

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