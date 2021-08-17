Иркутск, 17 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции и закрытием границ в Иркутской области получил всё большее распространение внутренний туризм, его удельный вес в общем количестве проданных населению турпакетов составил 61%. На выездной туризм пришлось 33%, въездной — 6%. Об этом 17 августа информирует территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Священный Байкал

Также отмечается, что бизнес на ниве туризма относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. За прошедший год турфирмы Приангарья обслужили 31 435 туристов, это лишь 34% к 2019 году.

Из общего числа туристов 6% — граждане других стран. Наряду с сокращением туристского потока заметно изменился состав иностранных туристов. Если годом ранее более половины (59%) гостей из-за рубежа составляли китайцы, то в 2020 году жители этой страны, первой принявшей удар коронавируса, не проявляли прежней активности.

Значительная часть иностранных туристов (30%) прибыли в Иркутскую область из Швейцарии, 20% — из Франции, 12% — из Германии. Большинство туристов из числа российских граждан (86%) выезжали за рубеж (чаще всего — в Таиланд, Вьетнам, Турцию).

Остальные совершали туры по России, в основном, не покидая нашей области.

Всего за 2020 год туристскими фирмами Прибайкалья было продано 21 309 турпакетов, из них 73% — населению. Население приобрело турпакетов на сумму 1,2 млрд. рублей, средняя стоимость в расчете на 1 человека составила около 40 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что уже 2024 году власти Приангарья намерены значительно (до 1,5% в валовом региональном продукте) увеличить туристический поток: принимать ежегодно до 3 млн человек, имея в виду преимущественно Байкал.

Читайте также: Пассажиров из Москвы везут на Байкал в двухэтажном поезде