Тюмень, 17 августа, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Тюменской области совместно с «Газпромом» реализуется программа догазификации в тех населённых пунктах, где газ уже есть. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на прямой линии 17 августа.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

«До 15 сентября 2021 года мы составим пообъектный перечень домовладений, которые в эту программу попадут, и к которым до конца 2022 года газ до земельного участка должен быть подведён бесплатно. Условие — на участке должен быть зарегистрированный объект недвижимости. По нашим расчётам в программу догазификации попадёт 45 773 домовладения», — отметил глава региона.

Приём предварительных заявок на догазификацию по установленной форме с необходимым перечнем документов осуществляет АО «Газпром газораспределение Север». Подать заявку можно на сайте или в офисе компании, а также в МФЦ.

Кроме того, в Тюменской области действует программа газификации, которая рассчитана до 2024 года. По итогам реализации программы 16,5 тысяч домовладений получат возможность подключиться к газу, установив газовое оборудование, добавил Александр Моор.