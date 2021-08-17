Москва, 17 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября 2021 года подготовить изменения в законодательство, нацеленные на упрощение механизма единовременных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Правительству представить предложения о внесении в законодательство изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости», — говорится в поручении российского лидера.

Отмечается также, что соответствующие выплаты пострадавшим гражданам должны осуществляться «на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС».