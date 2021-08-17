Полевской, Свердловская область, 17 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Полевском (Свердловская область) приговорили к различным срокам семерых человек, обвиняемых в мошенничестве с квартирами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мошенник. Фрагмент картины Бориса Григорьева. 1916

Граждане обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к совершению мошенничества организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Суд установил, что преступная группа с 2014 по 2017 год похищала чужое имущество и приобретала обманным путём права на жилые помещения у жителей, являющихся должниками по оплате услуг ЖКХ. Преступники убеждали граждан продать принадлежащие им жилые помещения под предлогом обмена на жильё меньшей площади, также обещалось погасить задолженность.

«Однако взятые на себя обязательства подсудимые в полном объеме не выполнили, часть денежных средств, полученных в результате сделок, они присваивали, в отдельных случаях приобретенные квартиры в собственность граждан не передавались», — уточнили в прокуратуре.

Пострадал 21 человек, бюджету Полевского нанесён ущерб свыше 20 млн рублей. Организатору группы дали пять с половиной лет лишения свободы, остальным участникам группы — от пяти лет лишения свободы до года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили мошенника, похитившего более 7 млн рублей.