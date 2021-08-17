Пермь, 17 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В центре Перми люди столкнулись с лисицей. Животное замечено на ул. Акулова возле набережной Камы. Очевидцы сняли видео и опубликовали в соцсетях.

Serge Лиса

Судя по кадрам видеоролика, лисица не проявляла агрессии и не спешила убегать от людей. Комментаторы не увидели ничего удивительного в появлении дикого зверя в мегаполисе.

Пользователи интернета отмечают, что на территории региона животные часто выходят к людям из леса. Так, ранее к больнице выходила рысь, к торговому комплексу — лоси. Туристы и дачники сталкивались с медведями.