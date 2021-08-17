Нефтекамск, Башкирия, 17 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Шестилетний ребенок в Башкирии побил мировой рекорд, простояв в «планке» два часа. Об этом 17 августа сообщает ИА «Башинформ».

Цитата из м/ф «Каникулы Банифаця». реж Фёдор Хитрук. 1965. СССР «Рекорд»

По информации журналистов, шестилетний житель г. Нефтекамска простоял в «планке» два часа и восемь минут.

«Мальчик, который ещё не пошел в школу, побил рекорд не только среди детей до шести лет (40 минут), но и среди подростков до 16 лет (чуть больше часа)», — сообщает информационное агентство.

Сообщается, что отец мальчика зафиксировал рекорд на видеокамеру.

«Представители рекордов России и мира пока не зафиксировали достижение ребенка. Однако материалы сейчас просматривает специальная комиссия, которая в ближайшее время должна прислать ответ», — сообщают журналисты.