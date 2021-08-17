Джакарта, 17 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Министерство прав человека Индонезии вместе с делегацией Федерального бюро расследований США (ФБР) обсудили прогресс в решении вопросов, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности в стране, сообщает Antara.

Rightwingnews.com ФБР

Основная цель встречи — помочь Индонезии справиться с серьезными нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Индонезия обратилась к ФБР за поддержкой в обучении и защите интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение министерства юстиции и прав человека в провинции Западная Ява помилует 12 164 осужденных в 76-ю годовщину Дня независимости Индонезии.