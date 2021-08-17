Тбилиси, 17 августа, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 47 872 исследований на SARS-CoV-2 выявили 6208 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 17 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 490 462 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 429 190 победили инфекцию, в том числе 3539 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 6483 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 47 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6965 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3481.

Стоит отметить, что 6208 выявленных носителей за сутки — это «рекорд» для Грузии за всё время пандемии. Ранее максимальным значением там было 5697 выявленных случаев заражения за сутки. Этот показатель зафиксировали 10 августа.