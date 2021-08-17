Керчь, Крым, 17 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Детский сад, школа, горбольница №4, стадион им. 50 лет Октября, территории оптово-розничного и центрального рынков, а также 14 улиц и ряд частных и многоквартирных домов остаются подтопленными в Керчи по данным на 08:00 17 августа. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым, данные привел на совещании 17 августа председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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В Керчи пока подтоплены 17 частных домовладений (всего в Крыму — 34 домовладения), 34 подвальных помещений многоквартирных домов, причем в отдельных случаях уровень воды достигает 60 см.

Гоцанюк также сообщил, что территория городских округов Керчь, Феодосия, а также Ленинский и Кировский районы Республики Крым входят в зону ЧС регионального уровня.

«На основании принятых решений поручил на всех уровнях органов управления территориальной подсистемы РСЧС (единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) принять действенные исчерпывающие меры по выполнению всех обозначенных на заседании мероприятий в строго указанные кратчайшие сроки», — сказал Юрий Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму 11−16 августа прошло несколько сильных ливней, в Керчи выпало 267 мм осадков, на территории Ленинского района Крыма 233 мм.