Москва, 17 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Московский ЦСКА готов отпустить полузащитника Николу Влашича, если другой клуб заплатит за аренду игрока не менее €10 млн. Об этом 17 августа сообщил журналист SportItalia Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

Антон Зайцев Никола Влашич

Отмечается, что «армейцы» готовы отпустить 23-летнего хорватского игрока в аренду не менее, чем за €10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера должна составить около €25 млн.

Напомним, в 2018 году Влашич перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды, а в 2019-м «армейцы» его выкупили за €15,7 млн.