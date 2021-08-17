Канберра, 17 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Поскольку австралийские политики готовятся к парламентским выборам, детские пособия становится часть ожесточенной политической борьбы. Так, выступая во время парламентского часа министр образования и молодежи Алан Тадж, отвечая на вопрос «Лейбористов», заявил, что за время правления «Коалиции» в страны субсидии по уходу за детьми были увеличены на 77%. Об этом 17 августа сообщила радиостанция ABC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«С тех пор, как мы сформировали правительство, мы увеличили субсидии по уходу за детьми на 77%», — заявил министр.

Однако журналисты ABC считают, что Тадж заслуги нынешнего кабинета министров во главе со Скоттом Моррисоном преувеличил. Подчеркивается, что субсидии по уходу за детьми можно измерить либо как общую сумму, потраченную государством, либо как сумму, потраченную на ребенка. Кроме того, государственная поддержка может рассматриваться исключительно как помощь, выплачиваемая в соответствии с доходом семьи.

В результате оказалось, что годовые отчеты департаментов и бюджетные документы показывают, что в период с 2012—2013 по 2020—2021 годы, субсидии по уходу за детьми увеличились на 63% с поправкой на инфляцию.