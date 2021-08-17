17 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 10:49 — REGNUM Вопреки ожиданиям премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, проведение в Токио и других городах страны, в которых продолжается действие введенного «чрезвычайного положения», Олимпиады-2020 не принесло ему повышения рейтинга одобрения. Напротив, по мере приближения предстоящих в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), в которых на сегодняшний день Суга пока намеревается принять участие как один из кандидатов, этот рейтинг неуклонно падает.

Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

Заметим, что в Японии нет общенародного избрания лидера страны — премьером становится председатель имеющей большинство в парламенте политической партии. Поэтому премьером может быть избран политик, не имеющий большой поддержки и популярности в народе. Хотя мнение общественности, конечно, учитывается.

Прошедший в понедельник опрос ведущего информационного агентства Японии «Киодо ньюс» показал, что поддержка кабинета министров во главе с Сугой снизилась по сравнению с предыдущим месяцем еще на 4,1 пункта, упав до рекордно низкого уровня в 31,8 процента. При этом 65,1 процента населения не хотят, чтобы Суга оставался на своем посту. Рейтинг неодобрения вырос на 0,8 пункта, до 50,6 процента, что является самым высоким показателем за всю историю с момента образования кабинета Суги в сентябре прошлого года. Это является признаком общественного недовольства реакцией правительства на пандемию коронавируса, считает «Киодо ньюс».

Ёсихидэ Суга посетил временное медицинское учреждение (отель Shinagawa Prince) Kantei.go.jp

Отмечается, что предыдущий самый низкий рейтинг одобрения кабинета министров с момента возвращения Либерально-демократической партии к власти в декабре 2012 года составлял 35,8 процента в июле 2017 года, когда Синдзо Абэ еще был премьер-министром.

«Сейчас неизвестно, насколько низко может упасть рейтинг», — сказал один из высокопоставленных членов ЛДП, добавив, что «администрация не выиграла от проведения Олимпиады, и общественность не доверяет премьер-министру».

Руководитель состоящей в правительственной коалиции с ЛДП партии Комэйто Нацуо Ямагути заявил журналистам, что «к падению рейтинга привело недовольство общественности реакцией (правительства) на коронавирус». По данным общенационального телефонного опроса 64,7 процента респондентов хотят, чтобы и Параолимпиада-2020 проводилась без зрителей. А 19 процентов японцев считают, что Параолимпийские игры следует отменить.

Около трети населения Страны восходящего солнца (30,8%) выражают недовольство проведенной в Японии Олимпиадой. Поскольку в последние дни в японской столице и других регионах ежедневно регистрируется рекордное количество случаев COVID-19, 59,8 процента респондентов назвали Олимпийские игры в Токио одним из факторов, способствовавших быстрому росту инфекций в стране.

Недовольство и резкую критику вызвало решение Суги госпитализировать только пациентов с тяжелой формой COVID-19 или пациентов с риском развития серьезных симптомов. Поскольку больницы испытывают напряжение из-за растущего числа людей, нуждающихся в медицинской помощи, 79,9% респондентов заявили, что обеспокоены политикой правительства в отношении лечения пациентов с COVID-19.

В целом доля респондентов, поддерживающих правительственные меры по борьбе с коронавирусом, упала на 5,2 пункта, до 28,7 процента, а доля тех, кто не поддерживает меры, выросла на 3,6 пункта, до 67,8 процента. В связи с замедлением темпов вакцинации COVID-19 из-за перебоев в поставках 75,5% участников опроса заявили, что они считают программу вакцинации вялой.

Коронавирус в Токио. Японии nakashi

Низкий рейтинг кабинета министров и самого премьера сказывается на снижении поддержки избирателями ЛДП, что не может не беспокоить ее руководство в связи с предстоящими в октябре всеобщими парламентскими выборами. На вопрос, за какую партию они планируют проголосовать в рамках системы пропорционального представительства на предстоящих выборах в палату представителей, только 38,4 процента респондентов ответили, что это ЛДП, а 12,2 процента готовы отдать свой голос за основную оппозиционную силу страны — Конституционно-демократическую партию Японии. Среди других партий 6,1 процента назвали своим выбором Партию обновления Японии, 5,5 процента — Коммунистическую партию Японии и 5,0 процента — Комэйто.

Напомним, что ЛДП и ее союзникам, вопреки ожиданиям, не удалось одержать убедительную победу на местных выборах в Токио в июле сего года, которые считались важной проверкой настроений избирателей перед общенациональными выборами. Хотя ЛДП и Комэйто, скорее всего, удастся удержать власть в стране, их позиции могут пошатнуться. Целью оппозиции является недопущение обладания этой коалицией конституционным большинством в две трети голосов депутатов нижней палаты представителей парламента, позволяющим проводить важные законопроекты.