Анатолий Кошкин, 17 августа 2021, 10:49 — REGNUM Вопреки ожиданиям премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, проведение в Токио и других городах страны, в которых продолжается действие введенного «чрезвычайного положения», Олимпиады-2020 не принесло ему повышения рейтинга одобрения. Напротив, по мере приближения предстоящих в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), в которых на сегодняшний день Суга пока намеревается принять участие как один из кандидатов, этот рейтинг неуклонно падает.
Заметим, что в Японии нет общенародного избрания лидера страны — премьером становится председатель имеющей большинство в парламенте политической партии. Поэтому премьером может быть избран политик, не имеющий большой поддержки и популярности в народе. Хотя мнение общественности, конечно, учитывается.
Прошедший в понедельник опрос ведущего информационного агентства Японии «Киодо ньюс» показал, что поддержка кабинета министров во главе с Сугой снизилась по сравнению с предыдущим месяцем еще на 4,1 пункта, упав до рекордно низкого уровня в 31,8 процента. При этом 65,1 процента населения не хотят, чтобы Суга оставался на своем посту. Рейтинг неодобрения вырос на 0,8 пункта, до 50,6 процента, что является самым высоким показателем за всю историю с момента образования кабинета Суги в сентябре прошлого года. Это является признаком общественного недовольства реакцией правительства на пандемию коронавируса, считает «Киодо ньюс».
Отмечается, что предыдущий самый низкий рейтинг одобрения кабинета министров с момента возвращения Либерально-демократической партии к власти в декабре 2012 года составлял 35,8 процента в июле 2017 года, когда Синдзо Абэ еще был премьер-министром.
Руководитель состоящей в правительственной коалиции с ЛДП партии Комэйто Нацуо Ямагути заявил журналистам, что «к падению рейтинга привело недовольство общественности реакцией (правительства) на коронавирус». По данным общенационального телефонного опроса 64,7 процента респондентов хотят, чтобы и Параолимпиада-2020 проводилась без зрителей. А 19 процентов японцев считают, что Параолимпийские игры следует отменить.
Около трети населения Страны восходящего солнца (30,8%) выражают недовольство проведенной в Японии Олимпиадой. Поскольку в последние дни в японской столице и других регионах ежедневно регистрируется рекордное количество случаев COVID-19, 59,8 процента респондентов назвали Олимпийские игры в Токио одним из факторов, способствовавших быстрому росту инфекций в стране.
Недовольство и резкую критику вызвало решение Суги госпитализировать только пациентов с тяжелой формой COVID-19 или пациентов с риском развития серьезных симптомов. Поскольку больницы испытывают напряжение из-за растущего числа людей, нуждающихся в медицинской помощи, 79,9% респондентов заявили, что обеспокоены политикой правительства в отношении лечения пациентов с COVID-19.
В целом доля респондентов, поддерживающих правительственные меры по борьбе с коронавирусом, упала на 5,2 пункта, до 28,7 процента, а доля тех, кто не поддерживает меры, выросла на 3,6 пункта, до 67,8 процента. В связи с замедлением темпов вакцинации COVID-19 из-за перебоев в поставках 75,5% участников опроса заявили, что они считают программу вакцинации вялой.
Низкий рейтинг кабинета министров и самого премьера сказывается на снижении поддержки избирателями ЛДП, что не может не беспокоить ее руководство в связи с предстоящими в октябре всеобщими парламентскими выборами. На вопрос, за какую партию они планируют проголосовать в рамках системы пропорционального представительства на предстоящих выборах в палату представителей, только 38,4 процента респондентов ответили, что это ЛДП, а 12,2 процента готовы отдать свой голос за основную оппозиционную силу страны — Конституционно-демократическую партию Японии. Среди других партий 6,1 процента назвали своим выбором Партию обновления Японии, 5,5 процента — Коммунистическую партию Японии и 5,0 процента — Комэйто.
Напомним, что ЛДП и ее союзникам, вопреки ожиданиям, не удалось одержать убедительную победу на местных выборах в Токио в июле сего года, которые считались важной проверкой настроений избирателей перед общенациональными выборами. Хотя ЛДП и Комэйто, скорее всего, удастся удержать власть в стране, их позиции могут пошатнуться. Целью оппозиции является недопущение обладания этой коалицией конституционным большинством в две трети голосов депутатов нижней палаты представителей парламента, позволяющим проводить важные законопроекты.