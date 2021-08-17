Магас, 17 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Ингушетии за последний месяц зафиксировано увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. В связи с ухудшением эпидситуации власти региона предприняли меры для создания резерва мест в ковидных госпиталях. По данным пресс-службы правительства субъекта, коечный фонд увеличен в два раза — с 333 до 646 мест.

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В шести медицинских организациях в настоящее время остаются свободными 28% коек, сообщила в ходе пленарного заседания правительства Ингушетии министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

Кроме того, создано шесть амбулаторных центров для оказания помощи пациентам с коронавирусом и сформированы бригады по работе с такими больными. Помимо этого увеличено количество бригад для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на дому.

По данным оперштаба Ингушетии, в регионе в настоящее время насчитывается 1351 «активный» больной. Из них лечатся в стационарах 460 человек, остальные — почти 70% — проходят лечение амбулаторно.