Москва, 17 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать ограничения на строительство жилых домов в зонах постоянного подтопления, а также представить предложения о введении обязательного страхования имущества в соответствующих районах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Представить предложения о совершенствовании законодательства РФ в части, касающейся ограничения строительства новых жилых домов и проведения капитального ремонта жилых домов, находящихся в зонах постоянного затопления и подтопления; введения обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления», — говорится в поручении главы государства.

Документ направлен в правительство РФ и региональным властям. Срок исполнения поручения — до 15 октября.