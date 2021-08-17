Москва, , 10:21 — REGNUM Причину отказа от бронежилета первого президента РФ Бориса Ельцина во время «августовского путча» 1991 года назвал 17 августа в интервью изданию «Известия» начальник его охраны Александр Коржаков.

Ельцин на танке

Как рассказал начальник охраны Ельцина, в период путча в августе 1991 года была «конкретная угроза» жизни первого президента РФ, при этом глава государства, когда, обращаясь к народу, стоял на танке, не использовал бронежилет.

«Я — нет, и Ельцин тоже отказался надевать жилет. Мы только обложились ими в машине. Я сидел справа от Ельцина, мой сотрудник — слева», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Коржаков уточнил, что, по его мнению, главной опасностью для Ельцина «был он сам», так как не берег здоровье, отчего получал инфаркты.

«Но при мне у него было все для поддержания здоровья. Замечательный врач Владлен Николаевич Вторушин создал реанимационную бригаду, которая всегда была готова к экстренным ситуациям. Если бы у Брежнева была такая бригада, он бы еще десять лет прожил», — добавил начальник охраны Ельцина.

Также он указал, что из-за этого первый президент РФ привык к тому, что его поднимают после инфаркта и позволял себе и выпивать, и баню, и спорт, относясь к своему здоровью «по-хамски».