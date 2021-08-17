Москва, 17 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Москве 46-летний мужчина в подъезде дома на северо-востоке города выстрелил в 17-летнего подростка, сообщает 17 августа пресс-служба прокуратуры столицы.

kerttu Выстрел

Инцидент произошёл рано утром 17 августа в подъезде дома на Челобитьевском шоссе. 46-летний мужчина выстрелил в сторону 17-летнего сына своей сожительнице, подросток получил проникающее ранение. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Мать юноши, 41-летняя женщина, в момент ЧП находилась в квартире. Она воспитывает ещё троих детей, условия проживания которых проверит прокуратура.

Уточняется, что мужчина, совершивший выстрел, был судим и сейчас находится под административным надзором.