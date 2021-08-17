17 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление украинского эксперта Виктора Скаршевского о том, что Украина должна извлечь урок из событий в Афганистане.

Оксана Переможенко, , 11:02 — REGNUM Украина должна извлечь урок из событий в Афганистане. Об этом 16 августа в эфире телеканала «Наш» заявил украинский эксперт Виктор Скаршевский.

Эвакуация. Афганистан. США

«События в Афганистане должны стать уроком для Украины, что никто за нас не то что воевать не будет, никто наши интересы ни во что не ставит. У американцев изменилась геополитическая позиция, они ушли, и им уже плевать, что в том Афганистане происходит, максимум, что они сделали, это вывезли своих людей. Точно так же будет в Украине», — сказал эксперт.

Заявление Скаршевского обсудили на YouTube-канале «Наш», а также на странице телеканала «Наш» в социальной сети Facebook. Среди комментирующих были те, кто отметил, что уроком для Киева могли стать события в Грузии. В целом многие отметили, что итог «союзничества» с США один — Америка бросит.

«Проснулись!» — отреагировала Галина Т.

«Вчера Сайгон, сегодня Кабул, завтра Киев», — пишет Vladimir M.

«Ну что же… не будем проводить параллели, но ждем армию ЛДНР в городах Украины, переход ВСУ на сторону Донбасса и мирную передачу власти!» — написал GrowMan.

«А зачем ждать, делайте что-нибудь сами», — ответила ему Нина Б.

«Лайфхак для преступников, которые пришли к власти после госпереворота 2014 года, — срочно сносите ограды вокруг аэропортов, пригодится!» — с сарказмом отреагировал Vladimir M.

Майдан 2014. Киев Mstyslav Chernov Unframe

«Дадут металлолом и деньги еще возьмут и на Украине Афганистан соорудят, а потом слиняют», — написала Оксана Я.

«У нас слишком много идиотов, которые молятся на Статую Свободы!» — считает Vlad Mir.

«Да не!!! Вы чего?! Украина же лучший друг США, её не кинут никогда!!!» — с сарказмом добавил «Капитан Зелёный».

«Ваши интересы»? Ваши интересы были оставаться нейтральными и получать плюшки от транзита между Западом и Востоком. Вам сначала внушили выгодные «им» интересы, разрушительные для вас, воспитали кучу манкуртов, отдали им управление, ограбили, а теперь бросят», — отреагировал Игорь С.

«Опыт Афганистана подсказывает, как будут метаться по Борисполю (аэропорт — О. П.) пособники проамериканского киевского режима», — добавил Саша С.

«Президент Афганистана убегал из страны с набитыми деньгами машинами. Но часть с собой взять не удалось — деньги остались на взлетном поле аэропорта. Полезный опыт для киевских властей и других американских союзников. Деньги надо сразу хранить в самолёте, заранее погруженными», — не без сарказма пишет Валерий С.

«Извините, а известен хоть один случай, когда Украина из чего-то извлекла урок?» — задался вопросом Niki7000.

«Товарищи в вышиванках стали что-то подозревать…» — отреагировал Павел Р.

«А разве Табаки вправе рассчитывать на равное и уважительное отношение к себе?» — спросил один из комментирующих.

«Уход США из Афганистана напоминает Сайгон 1975-го… Как злорадствовали либералы и дерьмократы и другие антисоветская нечисть, когда уходил из Афганистана [СССР]… Наджибулла три года держался… А ставленник США Гани драпанул сразу. Как вышел СССР из Афганистана?.. Красиво…» — написала Nella B.

Вывод войск СССР из Афганистана Цитата из видео на YouTube

«Что-то мне напоминают события в Афганистане! Вспомнил! Майдан, посланцы из западных, националистически настроенных областей Украины. Переворот, захват Киева, вмешательство Запада, США. Бегство президента Украины Януковича. Гражданская война на Донбассе, длящаяся 7 лет. И теперь США показали всему миру, что бывает с теми, кто возлагает какие-то надежды на военную помощь Америки. После того, как они уходят, к власти приходят мракобесы, нацисты, фанатики. А за ними море крови, жертвы нового порядка выстраиваются в длинный, нескончаемый список…» — отреагировал Михаил Т.

«Можно было б уже по Грузии урок сделать. Армию готовили к войне более 10 лет, продержалась 1,5 суток…» — подытожил Сергей И.

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