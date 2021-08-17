Уфа, 17 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Четверых мужчин заподозрили в изготовлении более 120 кг наркотиков в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По версии следствия, в начале прошлого года четверо фигурантов уголовного дела вступили в преступное сообщество и в г. Нефтекамск в садовом домике организовали лабораторию по производству наркотиков.

Следователи считают, что обвиняемые закупили все необходимое для изготовления наркотического средства и произвели синтетический наркотик, который прятали в потайные места.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупном размере массой более 123 кг, а также прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере массой более 887 кг», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Сейчас фигуранты уголовного дела находятся под стражей, свою вину они признали. Материалы уголовного дела переданы в Верховный суд Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пресекли деятельность подпольной нарколаборатории.