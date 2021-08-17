Прага, 17 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda обнародовала новые подробности о новой Fabia четвертого поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda-storyboard Skoda Fabia

Стоит отметить, что дебют новинки состоялся в мае. Совсем скоро модель поступит в продажу в Европе.

Отмечается, что благодаря новым эффективным двигателям и аэродинамически оптимизированной конструкции автомобиль получил запас хода свыше 900 км (по циклу WLTP).

Моторная линейка Skoda Fabia состоит из пяти агрегатов последнего поколения EVO от компании Volkswagen. Данные двигатели отвечают нормам выбросов Euro 6d. Большая часть моторов и трансмиссий новинки чешского производства.

Skoda Fabia нового поколения также может похвастаться увеличенным до 50 л баком. Средний расход топлива «движков» новинки составит от 4,9 до 5,6 л на 100 км пробега.

Напомним, в сентябре компания Skoda представит в России обновленный кроссовер Kodiaq.

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