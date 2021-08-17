Усть-Коксинский район, Алтай, 17 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это вдвое больше показателей прироста от 16 августа, когда было выявлено 23 новых носителя.

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Лидером по приросту стал Усть-Коксинский район, где диагноз подтвердился у 14 местных жителей. Также новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Онгудайском, Улаганском, Майминском и других районах. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии достигло 20 227.

«За сутки выздоровел 51 пациент. По данным на 17 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 700 человек. Всего проведено 261 672 лабораторных исследования на коронавирусную инфекцию, за отчетные сутки исследовано 524 пробы», — отметили в оперштабе.