Москва, 17 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В России условия выдачи кредитов могут ужесточиться из-за стремления Центробанка снизить негативное влияние высоких темпов кредитования на экономику. Об этом 17 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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«Регулятор работает на упреждение, стремясь не допустить разгона инфляции и чрезмерной закредитованности населения, которая неизбежно сказалась бы на уровне жизни многих жителей РФ, — сказал экономист. — Сдерживающие меры в большей степени нацелены на потребительское необеспеченное кредитование, которое сегодня показывает бурный рост. Что же касается инвестиционного кредитования и кредитования субъектов МСП, то здесь, напротив, банковская система располагает богатым инструментарием для создания благоприятных условий их опережающего развития».

Так что, как пояснил Твердохлеб, ситуация отнюдь не критическая.

«Важно понимать, что снижения объемов кредитования не предполагается ни в коем случае. Речь всего лишь о замедлении темпов роста. Другими словами, рост продолжится, но не с такой высокой динамикой», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в настоящее время складывается ощущение, что ЦБ РФ хронически не угадывает по срокам и уровням поддержки экономики.