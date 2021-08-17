Пермь, 17 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсети «В контакте» прокомментировал сообщения пермяков о принудительной вакцинации педагогов. Он заявил, что насильно заставлять делать прививку не будут, сообщает rifey.ru.

Permkrai.ru Вакцинация

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Вместе с тем, Махонин отметил, что ранее оперштабом принято решение об обязательной вакцинации представителей ряда профессий, в частности, медработников и педагогов.

«Мера ответственности должная быть у каждого. Учитель контактирует со школьниками, воспитатель — с дошколятами. Я бы посоветовал всем поставить вакцины. Конечно, никто силой заставлять не будет. Но мы должны думать о близких и думать о себе», — сказал глава края.