Керчь, Крым, 17 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. За шесть дней, с 11 по 16 августа, на территории Керчи выпало 267 мм осадков, на территории Ленинского района Крыма 233 мм. Об этом 17 августа на совещании сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отметим, что месячная норма осадков для августа в Керчи составляет 41 мм.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«За период с 10 по 17 августа от Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено пять штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях, связанных с сильными ливнями и штормовым ветром. Прогноз по выпадению осадков подтвердился», — сказал Юрий Гоцанюк.

Согласно приведенным данным, в Крыму на территории 13 населенных пунктов в четырёх муниципальных образованиях было подтоплено 105 частных домовладений, 251 придомовая территория, 35 подвальных помещений многоквартирных домов, пять социально значимых объектов, стадион им. 50 лет Октября, оптово-розничный и центральный рынки Керчи, а также проезжая часть 14 улиц Керчи.