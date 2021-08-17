Москва, 17 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил жителей России о новой мошеннической схеме.

Телефонный мошенник

По его словам, мошенники используют схему со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора. Злоумышленник просит срочно перевести ему денежные средства фирмы. Он уточнил, что подделать телефонный номер не проблема, однако есть трудности с голосом.

«Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается», — цитирует его РИА Новости.

Второй способ, добавил он, заключается в использовании технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к появлению новой схемы мошенничества привело изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Граждане начали получать сообщения от мошенников, где утверждалось, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщения другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

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