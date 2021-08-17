Тирасполь, 17 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В ходе 94 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 456 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 803 человека, в том числе десять — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1263 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 196 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 66 человек.

Стоит отметить, что в ПМР, согласно данным МВД, за прошедшую неделю в среднем в сутки выявляли 36 случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее этот показатель составил 35 случаев. Загруженность ковидных госпиталей за неделю в республике выросла с 62% до 64%.